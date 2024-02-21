Поліція в Запорізькій області виявила снаряд до "Смерчу". Його підірвали на місці (відео)

Правоохоронці в Запорізькій області виявили снаряд від "Смерчу", що не розірвався. Окупанти гатили ними по одному з сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області .

Обстріл села

Днями російські військові атакували село в Запорізькому районі. Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області разом зі слідчо-оперативною групою вирушили туди, щоб провести огляд території та задокументувати наслідки, а також - виявити та знешкодити залишки від смертоносної зброї окупантів.

Фото: Огляд місця події (facebook.com/vkgunpzp)

Цього разу військовослужбовці РФ завдали по селу шість ударів із реактивної системи залпового вогню "Смерч". Залишки осколково-фугасних реактивних снарядів виявили на вулицях населеного пункту та за його межами.

Поліція виявила снаряд до "Смерчу"

Оглянувши одне з місць влучень на відкритій території, вибухотехніки з'ясували, що бойова частина боєприпасу не здетонувала.

"До того ж через значні пошкодження його неможливо було безпечно транспортувати", - додали в поліції.

Тому поліцейські ухвалили рішення знищити його безпосередньо на місці влучання.

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