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Сапери знищили нерозірвану авіабомбу, яку РФ скинула на Харківську область (фото)

Понеділок 05 лютого 2024 16:30
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Сапери знищили нерозірвану авіабомбу, яку РФ скинула на Харківську область (фото) Фото: сапери знищили нерозірвану авіабомбу, яку РФ скинула на Харківську область (dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Росія в черговий раз атакувала прикордонні населені пункти Харківської області. Цього разу одна з авіабомб була скинута на селище Великий Бурлук, вона не здетонувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як розповіли рятувальники, авіабомба впала на приватне подвір’я, та пошкодила забудови, проте, на щастя, не розірвалася.

"Сапери ДСНС ідентифікували нерозірваний боєприпас як КАБ-250, вилучили його і знищили на спеціально підготовленому майданчику поза межами населеного пункту з дотриманням правил безпеки", - пишуть рятувальники.

Фото: сапери знищили нерозірвану авіабомбу, яку РФ скинула на Харківську область (dsns.gov.ua)

Розмінування України

Нагадаємо, 2 січня вночі та вранці російські окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою дронів та ракет. Тоді в одному з районів Києва виявили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Сапери її знешкодили.

Також рятувальники знищили у Дніпропетровській області керовану авіаційну ракету Х-59.

Детальніше про "Калібри", "Кинджали" і не тільки, та головне про ракети, якими РФ б'є по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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