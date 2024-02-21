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Полиция в Запорожской области обнаружила снаряд к "Смерчу". Его подорвали на месте (видео)

Запорожская область, Среда 21 февраля 2024 18:26
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Полиция в Запорожской области обнаружила снаряд к "Смерчу". Его подорвали на месте (видео) Фото: Полиция в Запорожской области обнаружила снаряд к "Смерчу" (facebook.com/vkgunpzp)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Запорожской области обнаружили снаряд от "Смерча", который не разорвался. Оккупанты били ими по одному из сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

Обстрел села

На днях российские военные атаковали село в Запорожском районе. Сотрудники взрывотехнической службы ГУНП в Запорожской области вместе со следственно-оперативной группой отправились туда, чтобы провести осмотр территории и задокументировать последствия, а также - выявить и обезвредить остатки от смертоносного оружия оккупантов.

Фото: Осмотр места происшествия (facebook.com/vkgunpzp)

На этот раз военнослужащие РФ нанесли по селу шесть ударов из реактивной системы залпового огня "Смерч". Остатки осколочно-фугасных реактивных снарядов обнаружили на улицах населенного пункта и за его пределами.

Полиция обнаружила снаряд к "Смерчу"

Осмотрев одно из мест попаданий на открытой территории, взрывотехники выяснили, что боевая часть боеприпаса не сдетонировала.

"К тому же из-за значительных повреждений его невозможно было безопасно транспортировать", - добавили в полиции.

Поэтому полицейские приняли решение уничтожить его непосредственно на месте попадания.

Саперы регулярно уничтожают остатки ракет и бомб РФ

В январе в одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Саперы ее обезвредили.

В начале февраля правоохранители в Харьковской области обнаружили боевые части российских средств поражения. Речь идет, в частности, и о ракете Х-32.

А позже саперы уничтожили неразорванную авиабомбу, которую РФ сбросила на Харьковскую область

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