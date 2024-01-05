ua en ru
Пт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сапери знешкодили бойову частину ракети "Кинджал" у Києві (фото)

Київ, П'ятниця 05 січня 2024 21:31
UA EN RU
Сапери знешкодили бойову частину ракети "Кинджал" у Києві (фото) Фото: сапери знешкодили бойову частину ракети "Кинджал" у Києві (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

В одному з районів Києва виявили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Сапери її знешкодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

За інформацією рятувальників, піротехніки мобільного центру швидкого реагування ДСНС працювали у Шевченківському районі Києва. Вони знешкодили бойову частину ракети "Кинджал".

Фото: бойова частина ракети "Кинджал" у Києві (t.me/dsns_telegram)

У ДСНС уточнюють, що мати справу з різними видами боєприпасів, ракет та вибухових пристроїв - це буденна справа, яку виконують для безпеки мирних жителів.

Обстріл 2 січня

Нагадаємо, 2 січня вночі та вранці російські окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою дронів та ракет.

Українські сили протиповітряної оборони знищили 35 російських безпілотників "Шахед" та 72 ракети.

Більшість ракет було запущено у бік Києва - там збили близько 60 одиниць. Зокрема, захисникам вдалося знищити 10 гіперзвукових ракет "Кинджал" з 10.

У Шевченківському районі уламки впали на відкриту територію

Більш детально про наслідки атаки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС ракети Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Буданов відреагував на чутки про можливу загибель Герасимова в Криму
Буданов відреагував на чутки про можливу загибель Герасимова в Криму
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту