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Полиция закрыла дело о самоубийстве руководителя Николаевского аэропорта

Новости » Общество    17.01.2019 - 16:37
Полиция закрыла дело о самоубийстве руководителя Николаевского аэропорта
Фото: Александр Волошин (УНИАН)

Производство закрыли 18 декабря

Полиция закрыла дело о доведении до самоубийства руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Insider.

Как отмечается, постановление о закрытии дела было вынесено 18 декабря 2018 года.

"18.12.18 после проведения досудебного расследования и установления всех обстоятельств совершения самоубийства Волошиным В.В., вынесено постановление о закрытии уголовного производства в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины)", - говорится в ответе полиции на информационный запрос.

Кроме того, в полиции сообщили, что следствие рассматривало несколько версий совершения Волошиным самоубийства, среди которых "самоубийство Волошин совершил, находясь в состоянии душевного волнения в связи с отношениями в семье, или прохождением службы в ВСУ и пребыванием в зоне проведения антитеррористической операции, самоубийство совершено в связи с профессиональной деятельностью на должности тв.а. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт"; самоубийство Волошин совершил в связи с принуждением к выполнению противоправных действий (доведение до самоубийства)".

Также отмечается, что во время досудовго расследования были допрошены работники Николаевского международного аэропорта и Николаевской ОГА.

Фото: ответ полиции на информационный запрос (theinsider.ua)

Напомним, в Николаеве в воскресенье, 18 марта 2018 года, застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин.

в Частности, по делу Волошина полиция рассматривала версию доведение до самоубийства.

Заместитель гендиректора по развитию аэропорта в Николаеве Алина Коротич сообщала, что чиновники Николаевской государственной администрации заставляли Волошина подписать акты выполненных работ на ремонт КП аэропорта, который начался в 2017 году.

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