Поліція закрила справу щодо самогубство керівника Миколаївського аеропорту

Фото: Олександр Волошин (УНІАН)

Провадження закрили 18 грудня

Поліція закрила справу про доведення до самогубства керівника Миколаївського міжнародного аеропорту Владислава Волошина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Insider.

Як зазначається, постанову щодо закриття справи було винесено 18 грудня 2018 року.

"18.12.18 після проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин скоєння самогубства Волошиним В.В., винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку зі встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України)", - йдеться у відповіді поліції на інформаційний запит.

Крім того, у поліції повідомили, що слідство розглядало кілька версій скоєння Волошиним самогубства, серед яких "самогубство Волошин скоїв, перебуваючи в стані душевного хвилювання у зв’язку з відносинами в родині, або проходженням служби в ВСУ та перебуванням у зоні проведення антитерористичної операції, самогубство скоєно у зв’язку з професійною діяльністю на посаді т.в.о. генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт"; самогубство Волошин скоїв у зв’язку з примусом до виконання протиправних дій (доведення до самогубства)".

Також зазначається, що під час досудовго розслідування були допитані працівники Миколаївського міжнародного аеропорту та Миколаївської ОДА.

Фото: відповідь поліції на інформаційний запит (theinsider.ua)

Нагадаємо, в Миколаєві в неділю, 18 березня 2018 року, застрелився у власній квартирі керівник обласного аеропорту, льотчик-герой Владислав Волошин.

Зокрема, по справі Волошина поліція розглядала версію доведення до самогубства.

Заступник гендиректора з розвитку аеропорту в Миколаєві Аліна Коротич повідомляла, що чиновники Миколаївської державної адміністрації змушували Волошина підписати акти виконаних робіт на ремонт КП аеропорту, який розпочався у 2017 році.