В Николаеве застрелился руководитель областного аэропорта Волошин

В Николаеве в воскресенье, 18 марта 2018 года, застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. Об этом сообщает местное издание НикВести.

Указано, что 29-летний исполняющий обязанности директора областного коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" покончил жизнь самоубийством путем выстрела из боевого пистолета.

Как сообщили изданию в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела в доме находилась вся его семья.

На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.

"Потерпевший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), ведется следствие.

Сообщается, что Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" III степени.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в поселке Козин, что недалеко от резиденции президента Петра Порошенко.