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По делу Волошина полиция рассматривает версию доведения до самоубийства

НовостиОбщество    21.03.2018 - 23:04
Фото: Владислав Волошин (Владимир Болохов/facebook)
Фото: Владислав Волошин (Владимир Болохов/facebook)

Полиция призвала сообщать другие возможные версии смерти Волошина

В рамках расследования дела о гибели военного пилота, в.о директора областного аэропорта Николаева Владислава Волошина, полиция внесла дополнительную квалификацию - доведение до самоубийства. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

"Следователями полиции в Николаевской области внесено в ЕРДР дополнительную квалификацию по делу о гибели Владислава Волошина по ст. 120 УК "Доведение до самоубийства", чтобы тщательно проверить все вероятные причины, которые привели к трагедии. Напомним, следствие изучает все версии, и в результате следственных действий на основании экспертиз подтвердит или опровергнет каждую из них", - отметили в полиции.

Полиция призвала прессу и граждан, кто имеет любую полезную для следствия информацию, сообщать в следственное управление главного управления Нацполиции в Николаевской области (ул. Спасская, 12).

"Уверяем, каждое сообщение будет принято во внимание и тщательно и досконально исследовано", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи рассматривают пять версий совершение преступления в смерти Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство совершенное в связи с профессиональной деятельностью на посту и.о. директора, самоубийство через взаимоотношения в семьи, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

Добавим, что в среду, 21 марта, в Киеве состоялся митинг под Администрацией президента (АП) с требованием отставки председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко и расследование его возможной причастности к самоубийству Владислава Волошина.

 

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Теги: Николаев, самоубийство, пилоты
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