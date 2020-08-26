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Поліція затримала другого підозрюваного у підпалі авто "Схем"

Київ, Середа 26 серпня 2020 18:37
Поліція затримала другого підозрюваного у підпалі авто "Схем"
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці встановили особи чотирьох причетних до підпалу автомобіля журналістів програми "Схеми" у Броварах. Двох підозрюваних вже затримали.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Про затримання другого підозрюваного правоохоронці розповіли під час зустрічі з головним редактором агентства "Радіо Свобода" Інною Кузнецовою та адвокатом Оксаною Максименюк.

Як проінформували правоохоронці, ще двох фігурантів справи незабаром оголосять у розшук.

У разі доведення вини підозрюваним у підпалі автомобіля журналістів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 10 років.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня у Броварах підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми". За словами журналіста Михайла Ткача, раніше за цим автомобілем стежили співробітники Управління державної охорони. За фактом підпалу поліція відкрила справу за статтею 194 Кримінального кодексу України.

Вранці 26 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного у підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми".

До швидкого та прозорого розслідування підпалу автомобіля журналістів закликали у посольстві Сполучених Штатів в Україні.

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