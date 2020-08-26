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Поджог автомобиля журналистов "Схем": двух подозреваемых объявят в розыск

Бровары, Среда 26 августа 2020 11:12
Поджог автомобиля журналистов "Схем": двух подозреваемых объявят в розыск
Фото: поджог автомобиля "Схем" (facebook.com/mixailotkach)
Автор: Анастасия Рокитна

Всем троим будет предъявлено обвинение по статье умышленное уничтожение чужого имущества

Правоохранители сегодня задержали одного из подозреваемых в поджоге автомобиля журналистов расследовательской программы "Схемы". В Министерстве внутренних дел заявили, что еще двое подозреваемых будут объявлены в розыск.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, всем троим будет предъявлено обвинение по статье умышленное уничтожение чужого имущества.

"Еще двое подозреваемых в соучастии в этом преступлении установлены и будут объявлены в розыск", - анонсировал он.

Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании жителя Луганской области, который подозревается в поджоге авто журналистов.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 17 августа в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы"; журналист Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники УГО.

После этого полиция открыла дело по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

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