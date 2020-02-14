Полиция задержала подозреваемого в убийстве хирурга в Киеве

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Подозреваемого задержали при попытке выехать из Украины

Полиция задержала подозреваемого в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве. Об этом РБК-Украина сказал источник в полиции.

Как отметил источник, подозреваемый - гражданин иностранного государства. Он задержан при попытке выехать из Украины.

"Он задержан сегодня в Одессе", - сообщил источник.

Позже на сайте полиции Киева появился пресс-релиз, в котором уточнили, что задержание состоялось в аэропорту Одессы. Кроме того, задержали еще и сообщника стрелка.

Фото: место задержания (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Стрелком оказался гражданин другого государства. Его сообщника задержали на территории города Киева в ходе проведения специальной полицейской операции с участием сотрудников спецподразделения КОРД. Сейчас с задержанными проводят первоочередные следственные действия", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, пластического хирурга Андрея Сотника убили в центре Киева вечером, 2 февраля. Ему было 43 года. Он кандидат медицинских наук, пластический и эстетический хирург, хирург кисти. Сотник руководил клиникой DMK Ukraine.

Как сообщалось, на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся.

РБК-Украина также писало, что сегодня в Киеве на улице Металлистов произошла стрельба в спортзале, в результате которой пострадал человек. Между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Также ГБР объявило подозрение полицейскому, который стрелял в Харькове по автомобилю, в результате чего пострадал человек.