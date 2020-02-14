Стрельба в Харькове: полицейскому объявили подозрение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейского подозревают в превышении служебных полномочий

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило подозрение полицейскому, который стрелял в Харькове по автомобилю, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что полицейскому объявили подозрение за превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что вчера полицейский устроил стрельбу. Ночью в селе Хроли Харьковской области экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль Subaru, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Для остановки полицейский применил оружие. Он трижды выстрелил в автомобиль. В результате пассажир автомобиля получил два проникающих ранения в спину и поясницу с разрывом правого легкого.

РБК-Украина писало, что сегодня в Киеве на улице Металлистов произошла стрельба в спортзале, в результате которой пострадал человек.

А несколько дней назад в столице спецназовцы на мосту Метро открыли стрельбу по колесам автомобиля, чтобы остановить вооруженного беглеца.