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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві хірурга в Києві

Новини » Надзвичайні події     14.02.2020 - 15:11
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві хірурга в Києві
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Підозрюваного затримали при спробі виїхати з України

Поліція затримала підозрюваного в вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника у Києві. Про це РБК-Україна повідомило джерело в поліції.

Як зазначило джерело, підозрюваний - громадянин іноземної держави. Він затриманий при спробі виїхати з України.

"Він затриманий сьогодні в Одесі", - повідомив джерело.

Пізніше на сайт поліції Києва з'явився прес-реліз, в якому уточнили, що затримання відбулось в аеропорту Одеси. Крім того, затримали ще й спільника стрілка.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві хірурга в КиєвіФото: місце затримання (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Стрільцем виявився громадянин іншої держави. Його спільника затримали на території міста Києва у ході проведення спеціальної поліцейської операції за участю співробітників спецпідрозділу КОРД. Зараз із затриманими проводять першочергові слідчі дії", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Нагадаємо, пластичного хірурга Андрія Сотника вбили у центрі Києва ввечері, 2 лютого. Йому було 43 роки. Він кандидат медичних наук, пластичний і естетичний хірург, хірург кисті. Сотник керував клінікою DMK Ukraine.

Як повідомлялося, на вулиці Саксаганського невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і втік.

РБК-Україна також писало, що сьогодні у Києві на вулиці Металістів сталася стрілянина в спортзалі, в результаті якої постраждала людина. Між двома чоловіками виник конфлікт черет те, що один нібито перешкоджав тренуванню іншому. В ході суперечки один з відвідувачів дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента і втік.

Також ДБР оголосило підозру полицейскому, який стріляв у Харкові по автомобілю, в результаті чого постраждала людина.

Стрілянина в Харкові: поліцейському оголосили підозру У Києві сталась стрілянина в спортзалі
Новини України КиївпреступленияСтрільба
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