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В Житомирской области в ДТП с автобусом погибли 9 человек

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 08:32
В Житомирской области в ДТП с автобусом погибли 9 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП в Житомирской области также пострадали 10 человек

В селе Пилиповичи (Житомирская область) произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом, вследствие чего погибли 9 человек и 10 человек госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в пресс-службе полиции области сообщили, что около 22:30 на трассе Киев-Чоп 55-летний водитель DAF с полуприцепом, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", что стоял на обочине дороги.

Фото: место ДТП (zt.npu.gov.ua)

"По имеющейся информации, 66-летний водитель автобуса остановился для устранения возникшей в пути технической неисправности (для замены колеса). В момент ДТП часть его пассажиров находились на обочине дороги", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Напомним, за день до этого под Одессой в результате аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять людей. ДТП произошло в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское.

Отметим, что в полиции позже сообщили, что подозреваемого в совершении ДТП задержали. Правоохранители задержали водителя грузовика. Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после оказания ему медицинской помощи.

РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области ночью 22 сентября нетрезвый водитель не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой, в результате чего погибли 4 пассажира.

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