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Поліція затримала підозрюваного у скоєнні ДТП у Житомирській області

Новини » Надзвичайні події    23.09.2019 - 09:36
Поліція затримала підозрюваного у скоєнні ДТП у Житомирській області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція затримала водія вантажівки

Поліція затримала підозрюваного у скоєнні дорожно-транспортної пригоди (ДТП) у Житомирській області, в результаті якої загинули 9 людей. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Як повідомляється, він є одним з постраждалих. Після того, як водію вантажівки надали необхідну медичну допомогу, правоохоронці його затримали.

"Наразі він затриманий у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Пилиповичі сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом, внаслідок чого загинули 9 людей та 10 осіб госпіталізовано. Повідомлялось, що водій DAF з напівпричепом, прямуючи у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремча", що стояв на узбіччі дороги.

Тоді повідомлялось, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Крім того, ДТП з такою ж кількістю постраждалих сталась під Одесою 21 вересня. Тоді в результаті аварії за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев'ятеро людей. Поліція згодом затримала водія вантажівки.

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