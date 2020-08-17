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Под Киевом ночью сожгли автомобиль программы "Схемы"

Киев, Понедельник 17 августа 2020 06:55
Под Киевом ночью сожгли автомобиль программы "Схемы"
Фото: неизвестные сожгли авто (facebook.com/mixailotkach)
Автор: Артур Родивилов

Журналисты связывают поджог с профессиональной деятельностью

Ночью в Броварах Киевской области подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях". Инцидент произошел возле дома водителя.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

По его словам, последний материал с этой машиной снимали для выпуска программы о первых лицах государства, которые нарушают ПДД.

"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало у дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", - написал Ткач.

Как сообщила в Facebook автор программы Наталья Седлецкая, сейчас на месте работает полиция.

Напомним, ранее Ткач заявил, что выявил в своей квартире признаки прослушивающего устройства. По его словам, в течение нескольких недель он неоднократно получал предупреждения, что его журналистская деятельность раздражает чиновников.

Позже полиция открыла дело по ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса, однако заявила, что "прослушки" в доме не нашли.

В списке расследований журналиста - нарушения ПДД чиновниками, переезд президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию, заграничные полеты украинских олигархов в условиях "закрытого неба" и другие.

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