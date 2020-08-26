Поліція затримала підозрюваного в підпалі автівки журналістів "Схем"

Фото: підпал автомобіля "Схем" (facebook.com/mixailotkach)

Правоохоронці затримали мешканця Луганської області

Поліцейські зранку затримали чоловіка, який підозрюється у підпалі автівки співробітника проекту журналістських розслідувань "Схеми" в Броварах під Києвом. Правоохоронці затримали мешканця Луганської області.

Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його даними, тривають обшуки.

"Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом", - написав Аваков.

Фото: обшуки у підозрюваного (twitter.com/AvakovArsen)

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня в Броварах підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми"; журналіст Михайло Ткач заявив, що за цим авто вели спостереження співробітники УДО.

Після цього поліція відкрила справу за статтею умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Тоді Аваков заявляв, що поліція проводить оперативно-розшукову роботу по встановленню обставин і винних