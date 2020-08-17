Полиция открыла дело из-за поджога автомобиля программы "Схемы"

Фото: неизвестные сожгли авто "Схем" (facebook.com/mixailotkach)

Дело открыто по факту умышленного уничтожения автомобиля

Полиция Киевской области начала уголовное дело по факту поджога автомобиля работника программы "Схемы". Дело квалифицировано как умышленное уничтожение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как отметили правоохранители, в связи с инцидентом назначены экспертизы. Кроме этого, в результате поджога также повреждение получила и машина, которая была припаркована рядом.

"Во время проведения первоочередных следственных действий полиция отобрала образцы для проведения экспертного исследования по установлению причин возгорания авто", - сообщили в полиции.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

"Усилия полиции направленные на установление камер видеонаблюдения и причин возгорания автомобиля", - добавили в полиции.

Напомним, сегодня, 17 августа, ночью в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы журналистов-расследователей "Схемы: коррупция в деталях". При этом сами журналисты заявили, что за автомобилем следили.

До этого журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что выявил в своей квартире признаки прослушивающего устройства, а также неоднократно получал предупреждения, что его журналистская деятельность раздражает чиновников.

Тогда полиция открыла дело по ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса, однако заявила, что "прослушки" в доме не было.