Полиция задержала подозреваемого в поджоге Андреевской церкви

Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

По месту жительства подозреваемого провели обыски

В Киеве полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к попытки поджечь Андреевскую церковь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киева.

Как отмечается, злоумышленником оказался 32-летний киевлянин. В его квартире сотрудники полиции провели обыск, во время которого изъяли планшеты, мобильные телефоны, рюкзаки, горючие жидкости, клейкую ленту и одежду. Его сообщников разыскивают.

"Сегодня мужчине объявили о подозрении и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сейчас сотрудники полиции общаются с задержанным для установления мотивов преступления и соучастников преступления. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Фото: место нападения и изъятые доказательства (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, прокуратура и полиция Киева в ходе следственных действий установили личность одного из злоумышленников, которые пытались поджечь Андреевскую церковь на Подоле.

Ранее РБК-Українна сообщало, что 15 ноября около 7:20 утра неизвестные бросали "коктейли Молотова" в дверь стилобата Андреевской церкви. От действий нападавших пострадал священник Киевского патриархата - комендант помещения: против него нападающие применили силу и газовый баллончик.