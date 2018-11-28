Поліція затримала підозрюваного у підпалі Андріївської церкви

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

За місцем проживання підозрюваного провели обшуки

У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до спроби підпалити Андріївську церкву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Києва.

Як зазначається, зловмисником виявилися 32-річний киянин. У його помешканні працівники поліції провели обшук, під час якого вилучили планшети, мобільні телефони, рюкзаки, горючі рідини, клейку стрічку та одяг. Його спільників розшукують.

"Сьогодні чоловіку оголосили про підозру та найближчим часом суд обере йому міру запобіжного заходу", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Наразі працівники поліції спілкуються із затриманим для встановлення мотивів правопорушення та співучасників злочину. Кримінальне провадження розслідується за та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За вчинене правопорушення передбачено до десяти років позбавлення волі.

Фото: місце нападу та вилучені докази (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, прокуратура та поліція Києва у ході слідчих дій встановили особу одного зі зловмисників, які намагалися підпалити Андріївську церкву на Подолі.

Раніше РБК-Українна повідомляло, що 15 листопада близько 7:20 ранку невідомі кидали "коктейлі Молотова" у двері стилобату Андріївської церкви. Від дій нападаючих постраждав священик Київського патріархату - комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик.