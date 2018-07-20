Полиция задержала одного из участников ДТП на трассе Киев-Одесса

ДТП на трассе Киев-Одесса произошло сегодня вблизи Кривого Озера

Полиция задержала одного из участников дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Киев-Одесса в Николаевской области вблизи Кривого Озера. Об этом сообщает пресс-служба облуправления полиции.

"42-летний водитель грузовика, с которым произошло столкновение пассажирского микроавтобуса на трассе Одесса-Киев на территории Николаевской области, задержан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас мужчина дает объяснения правоохранителям относительно того, почему остановился на проезжей части и почему не принял меры безопасности во время аварийной остановки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ДТП в Николаевской области произошло сегодня утром, в результате аварии погибли 5 человек, еще 12 пострадали. Как оказалось, все пострадавшие - граждане Беларуси.