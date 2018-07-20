Поліція затримала одного з учасників ДТП на трасі Київ-Одеса

ДТП на трасі Київ-Одеса сталася сьогодні поблизу Кривого Озера

Поліція затримала одного з учасників дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на трасі Київ-Одеса у Миколаївській області поблизу Кривого Озера. Про це повідомляє прес-служба облуправління поліції.

"42-річний водій вантажівки, з якою сталось зіткнення пасажирського мікроавтобусу на трасі Одеса-Київ на території Миколаївської області, затриманий", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі чоловік надає правоохоронцям пояснення щодо того, чому зупинився на проїжджій частині і чому не вжив заходів безпеки під час аварійної зупинки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ДТП у Миколаївській області сталася сьогодні вранці, внаслідок аварії загинули 5 осіб, ще 12 постраждали. Як виявилося, всі постраждалі - громадяни Білорусі.