Полиция задержала мужчину, который ограбил два финучреждения в Одессе

Фото: задержание злоумышленника (npu.gov.ua)

Злоумышленник отбирал деньги, угрожая пистолетом

В Одессе полицейские задержали злоумышленника, который совершал разбойные нападения на финансовые учреждения города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Как отмечается, в конце ноября мужчина в маске зашел в банк на улице Новосельского и, угрожая пистолетом, завладел деньгами в сумме 21 тыс. гривен.

Во время расследования полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия правонарушителя в момент нападения и направление в котором он скрылся после совершения преступления.

Впоследствии удалось установить личность мужчины, а также место его нахождения. В полиции отмечают, что злоумышленник оказался ранее судимым за кражу уроженцем соседнего государства.

Правоохранители провели обыск по месту проживания подозреваемого, а также осмотрели его автомобиль. В результате было изъято маску и пистолет.

Фото: задержание злоумышленника (npu.gov.ru)

Кроме того, во время следствия полиция установила причастность мужчины к еще одному разбою. Сообщается, что в ноябре мужчина зашел в финучреждения на территории Суворовского района Одессы и забрал 8000 гривен и мобильный телефон одной из работниц.

Свои противоправные действия подозреваемый обьяснил отсутствием денег и желанием "помочь родным". Злоумышленника задержала полиция. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что Одесса за последние месяцы превратился в столицу криминального мира Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали злоумышленника, который угрожая ножом, ограбил семь кредитных учреждений на территории Запорожья.