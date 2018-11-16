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Полиция Запорожья задержала мужчину, ограбившего семь кредитных учреждений

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 05:29
Полиция Запорожья задержала мужчину, ограбившего семь кредитных учреждений
Фото: задержание (facebook.com/bagnet)

Злоумышленник угрожал ножом работникам учреждений

Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожая ножом, ограбил семь кредитных учреждений на территории Запорожья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Мужчина грабил учреждения, прикрыв лицо капюшоном и солнцезащитными очками. При этом он угрожал сотрудникам ножом.

Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдений, а приметы злоумышленника распространили среди полицейских. Также правоохранители создали группу из сотрудников полиции, которые наблюдали за кредитными учреждениями.

Как отмечают полицейские, 14 ноября мужчина пытался ограбить учреждение на улице Базарной. Но полиции удалось его схватить.

Злоумышленником оказался мужчина 1990 года рождения, который ранее уже был осужден за совершение аналогичного преступления и не имел постоянного места жительства.

Сейчас уже установлена его причастность к семи розбойным ограблениям. Ему объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (Разбой). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье вечером в среду, 14 ноября, неизвестный кинул в сторону людей гранату, пострадали трое людей. 

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