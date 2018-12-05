Поліція затримала чоловіка, який пограбував дві фінустанови в Одесі

Фото: затримання зловмисника (npu.gov.ua)

Зловмисник відбирав гроші, погрожуючи пістолетом

В Одесі поліцейські затримали зловмисника, який скоював розбійні напади на фінансові установи міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Як зазначається, наприкінці листопада чоловік у масці зайшов до банку на вулиці Новосельського та, погрожуючи пістолетом, заволодів грошима у сумі 21 тис. гривень.

Під час розслідування поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, які зафіксували дії правопорушника у момент нападу та напрямок, у якому він втік після скоєння злочину.

Згодом вдалося встановити особу чоловіка, а також місце його знаходження. У поліції зазначають, що зловмисник він виявився раніше судимим за крадіжку уродженцем сусідньої держави.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання підозрюваного, а також оглянули його автомобіль. В результаті було вилучено маску та пістолет.

Фото: затримання зловмисника (npu.gov.ua)

Крім того, під час слідства поліція встановила причетність чоловіка до ще одного розбою. Повідомляється, що у листопаді чоловік зайшов до фінустанови на території Суворовського району Одеси та забрав 8000 гривень і мобільний телефон однієї з працівниць.

Свої протиправні вчинки підозрюваний поясив відсутністю грошей та бажанням "допомогти рідним". Зловмисника затримала поліція. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що Одеса за останні місяці перетворилася на столицю кримінального світу України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали зловмисника, який погрожуючи ножем, пограбував сім кредитних установ на території Запоріжжя.