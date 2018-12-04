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Аваков назвал столицу криминального мира Украины

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 18:29
Аваков назвал столицу криминального мира Украины
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Аваков отметил, что за последние месяцы Одесса превратилась в столицу криминального мира

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что Одесса за последние месяцы превратился в столицу криминального мира Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам Авакова, в Одессе пройдет ряд проверок. В частности, будет проверяться экономический сектор с привлечением специалистов из других областей. Кроме того, на улицах города будут дополнительно задействованы патрули Нацгвардии.

"Почему Одесса превратилась за последние месяцы на столицу криминального мира? Почему получилось так, что профессиональные рейдеры-активисты стали атрибутом деловой и политической жизни Одессы? Это главный вопрос, который вытекает из того, что мы видим на улицах. И почему это так - вопрос к местной деловой и управленческой элите. Монополия на силу принадлежит только государству, ни один парень с битой не может определять меру правосудия. Мы должны к этому двигаться", - сказал Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко инициирует остановку всех строек в Одессе на месяц для проверки всех разрешительных документов. По его словам, правоохранители в течение недели должны разработать алгоритм проверок. По словам Луценко, во многих случаях насилие на улицах происходит из-за противостояния разных застройщиков.

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