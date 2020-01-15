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Полиция задержала еще одного вероятного причастного к убийству Окуевой

Новости » Общество     15.01.2020 - 12:48
Полиция задержала еще одного вероятного причастного к убийству Окуевой
Фото: Амина Окуева (РБК-Украина)

Задержали Андрея Кравченко

Правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушения на жизнь Адама Осмаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на “Следствие.Инфо”.

Отмечается, что имя задержанного - Андрей Кравченко. Задержание произошло сегодня утром, 15 января, неподалеку от его дома. Пока неизвестно, объявили ли ему подозрение.

В прокуратуре и полиции Киевской области изданию подтвердили факт задержания. Но отметили, что это связано с другим преступлением, который, по мнению следствия, совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой.

По словам руководителя прессслужбы полиции Киевской области Николая Жуковича, речь идет об убийстве киевского предпренимателя в 2014-м году. Детали Жукович не сообщил.

Кравченко является также одним из семи подозреваемых в процессах по убийствам директора компании Caparol Павла Зможного, которое произошло в 2016 году, а также - начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

Напомним, 12 января глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

14 января суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Окуевой Игорю Редькину.

Окуева погибла 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области в ходе вооруженного нападения на ее автомобиль. Ее муж Адам Осмаев получил ранения.

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