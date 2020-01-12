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Задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой

Новости » Общество     12.01.2020 - 14:19
Задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой
Фото: Амина Окуева (УНИАН)

Сегодня правохранители задержали группу киллеров

Сегодня полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в Facebook.

Он напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на перезде в Глевахе под Киевом. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе - в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия", - написал Аваков.

Опубліковано Arsen Avakov Неділя, 12 січня 2020 р.

Задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой

Напомним, Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Ее муж, Адам Осмаев, получил ранение. Глава Нацполиции Киева Сергей Князев заявил, что полиция пока не установила виновных в убийстве Окуевой. По его словам, после ранения Адама Осмаева прооперировали.

До этого покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева было совершено 1 июня 2017 года. Как известно, с ними договорился о встрече на Подоле в Киеве якобы французский журналист Алекс Вернер из Le Monde. Во время встречи он достал пистолет и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего Окуева выстрелила в Вернера, ранив его.

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