Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Амины Окуевой

Фото: Амина Окуева (РБК-Украина)

Редькина арестовали на два месяца

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве ветерана АТО Амины Окуевой Игорю Редькину. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры о содержании под стражей без альтернативы внесения залога подозреваемого Редькина на 60 суток до 11 марта 2020 года.

Напомним, 12 января глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

Окуева погибла 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области в ходе вооруженного нападения на ее автомобиль. Ее муж Адам Осмаев получил ранение.

Это было не первое покушение на супругов. В частности, в июне 2017 года на киевском Подоле киллер заманил их на встречу под предлогом интервью и выстрелил в Осмаева. Однако впоследствии Окуева выстрелом из пистолета обезвредила нападавшего. Киллера Александра Дакара выдали "республикам" Донбасса в рамках последнего обмена пленными.

14 января спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что убийство Амины Окуевой было совершено из редкого для Украины автомата. По данным экспертизы, киллер в 600 метрах от места расстрела Окуевой и ее мужа Адама Осмаева сбросил чешский армейский автомат калибра 7,62*39 мм.