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Поліція затримала ще одного ймовірного причетного до вбивства Окуєвої

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 12:48
Поліція затримала ще одного ймовірного причетного до вбивства Окуєвої
Фото: Аміна Окуєва (РБК-Україна)

Затримали Андрія Кравченка

Правоохоронці затримали ще одну людину з групи із семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Слідство.Інфо”.

Зазначається, що ім'я затриманого - Андрій Кравченко. Затримання відбулося сьогодні вранці, 15 січня, неподалік його будинку. Наразі невідомо, чи оголосили чоловікові підозру.

У прокуратурі і поліції Київської області виданню підтвердили факт затримання. Але зазначили, що це пов’язано із іншим злочином, який, на думку слідства, вчинила група осіб, причетна до розстрілу Окуєвої.

Зі слів очільника пресслужби поліції Київщини Миколи Жуковича, ідеться про вбивство київського підриємця у 2014-му році. Деталі Жукович не повідомив.

Кравченко є одним із семи підозрюваних у провадженнях щодо вбивств директора компанії Caparol Павла Зможного, яке сталося в 2016 році, а також - начальника відділу реклами київського метрополітену Павла Миленького.

Нагадаємо, 12 січня глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

14 січня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Окуєвої Ігорю Редькіна.

Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області в ході збройного нападу на її автомобіль. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.

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