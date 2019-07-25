Полиция взяла под охрану округа в Северодонецке и Счастье

Полиция взяла под охрану два избирательных округа на выборах в Раду в Северодонецке и Счастье, что находятся в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полиции отметили, что для предотвращения возможных нарушений общественного порядка возле ОИК №106 (г. Северодонецк) и ОИК №105 (м. Счастье) на этих избирательных комиссиях усиленные меры безопасности.

Фото: полиция у округов для охраны (lg.npu.gov.ua)

"Сотрудники полиции обеспечивают правопорядок возле ОИК № 107 (г. Лисичанск), которая работает в штатном режиме. По состоянию на сегодняшнее утро, в ЦИК из избирательной документацией в сопровождении полицейских уже выехали представители ОИК № 113 (м. Сватово), сдают документацию в ЦИК окружные избирательные комиссии №112 (г. Рубежное) и 114 (г. Беловодск)", - добавили в полиции.

Напомним, РБК-Украина писало, что для стабилизации ситуации в одномандатном избирательном участке №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки было принято решение перебросить резервы групп спецназначения. Отметим, что в Покровске были протесты из-за подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную раду.

Кроме того, ранее сообщалось, что Национальная полиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64, где баллотировался депутат 8-го созыва Сергей Пашинский.