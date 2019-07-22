Результаты выборов в Раду: кто прошел по мажоритарке

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В большинстве мажоритарных округов победили кандидаты от "Слуги народа"

Результаты выборов в Раду, которые состоялись в Украине вчера, 21 июля, будут известны после того, как ЦИК обработает 100% протоколов с избирательных участков. За ночь их было обработано уже больше 30%.

По закону Центральная избирательная комиссия должна установить результаты выборов не позднее 5 августа.

Полный список депутатов-мажоритарщиков по всем 199 одномандатным округам, которые проходят в Раду, можно посмотреть на сайте ЦИК.

Согласно результатам, большинство мест в новом парламенте получит партия "Слуга народа". По результатам обработки более 30% протоколов, политсила набирает 42,12% голосов.

Кроме того, кандидаты от "Слуги народа" одержали победу в большинстве мажоритарных округов. В частности – в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской, а также в городе Киев. Исключение – Львовская область, в которой в шести одномандатных округах победил кандидат от "Слуга народа", а в шести – кандидат от "Голоса".

Второй самой крупной фракцией в Раде будет "Оппозиционная платформа – За життя". Их результат на выборах (по обработке 30% протоколов) – 12,69%. В одномандатных округах политсилу поддержали в Донецкой, Луганской и один округ в Одесской областях.

Также в Раду смогут пройти "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. Из пятерки партий, которая сформирует состав нового парламента, мажоритарщиков нет у "ЕС" и "Батькивщины".

Напомним, что в результаты аннексии Россией Крыма, а также перехода части Донецкой и Луганской областей под контроль пророссийских боевиков, количество одномандатных округов в Украине сократилось. Теперь их не 225, а 199. Соответственно, народных депутатов в Верховной Раде IX созыва тоже будет меньше – не 450, а 424.

Ранее РБК-Украина сообщило, что по результатам национального экзит-пола, в Раду нового созыва проходят 5 политических партий.

Кроме того, в ЦИК рассказали о том, какие сообщения о нарушениях они получили в ходе выборов 21 июля.