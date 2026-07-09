Поліція встановила всіх нападників на ТЦК у Львові, кількох вже затримали

Що відомо про конфлікт у Львові

Нагадаємо, ввечері 8 липня у львівському мікрорайоні Сихів спалахнув масштабний конфлікт під час заходів з оповіщення. За повідомленнями місцевих пабліків, на місці зібралися сотні людей, які заблокували автівки територіального центру комплектування, а в мережі з'явилися кадри з перевернутим автомобілем ТЦК.

На інцидент уже відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши напади на військових неприпустимими. Глава держави заявив, що детальний звіт про ситуацію йому надав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Правоохоронці вже провели перші затримання - у рамках розслідування масових заворушень затримано 23-річного чоловіка, який також побив співробітника поліції. Фігуранту готують підозру за двома статтями Кримінального кодексу, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.