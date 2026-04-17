Відстрочка більше не через ТЦК: Кабмін оновив правила мобілізації і звільнення зі служи

11:35 17.04.2026 Пт
2 хв
Хто з військових зможе звільнитись в запас і отримати 12 місяців відстрочки?
aimg Василина Копитко
Відстрочка більше не через ТЦК: Кабмін оновив правила мобілізації і звільнення зі служи Заяву на відстрочку тепер подаватимуть через ЦНАП (фото: Getty Images)

Кабінет міністрів вніс зміни до правил мобілізації, відкоригувавши процес подачі документів на відстрочку та умови служби для молодих контрактників. Нововведення затверджені постановою від 8 квітня № 467.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Постанову Кабміну.

Читайте також: Доставляти в ТЦК - незаконно? Це можуть робити лише в окремих випадках, - адвокат

Головне:

  • Подача через ЦНАП: відтепер заяви на відстрочку (крім заброньованих та спецслужб) подаються через Центри надання адмінпослуг, а не безпосередньо в ТЦК.
  • Річний контракт для молоді: українці віком 18-25 років можуть служити за контрактом 1 рік, після чого отримують право на звільнення в запас та 12 місяців відстрочки.
  • Розмежування обов'язків: ТЦК більше не оформлюють відстрочки для посадовців, працівників СБУ, розвідки та осіб, заброньованих органами влади.
  • Процедура: для оформлення відстрочки після контракту або через ЦНАП необхідно подати заяву, копію паспорта, ІПН та документи, що підтверджують право на звільнення чи відстрочку.

Новий механізм подачі заяв

Відтепер військовозобов'язані (крім заброньованих та працівників спецслужб) мають подавати заяви на відстрочку через ЦНАП. Заява пишеться на ім'я голови комісії ТЦК.

  • Що вказати: паспортні дані, ідентифікаційний код та підстави для отримання відстрочки.
  • Мета: розвантаження службовців та зменшення корупційних ризиків.

Короткострокові контракти для молоді

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть добровільно укласти контракт із ЗСУ терміном на один рік. Після його завершення передбачено:

  • Звільнення у запас.
  • Відстрочку від призову на 12 місяців. Для її отримання необхідно особисто звернутися до ТЦК із заявою, додавши копію контракту та наказ про звільнення.

Зміна повноважень ТЦК

Уряд виключив з обов'язків територіальних центрів оформлення відстрочок для певних категорій. ТЦК більше не оформлюють відстрочки для:

  • заброньованих органами влади;
  • посадовців і керівників певних держінституцій;
  • співробітників СБУ та розвідувальних органів.

Читайте також про те, що робити, якщо Резерв+ не підтягує дані і чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного у такому випадку.

Раніше ми писали про те, що днями в Офісі президента відповіли, чи розглядають можливість знизити мобілізаційний вік.

Новини
Нова хвиля підтримки України: Свириденко розкрила деталі візиту в США
Нова хвиля підтримки України: Свириденко розкрила деталі візиту в США
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи