Відстрочка більше не через ТЦК: Кабмін оновив правила мобілізації і звільнення зі служи

Кабінет міністрів вніс зміни до правил мобілізації, відкоригувавши процес подачі документів на відстрочку та умови служби для молодих контрактників. Нововведення затверджені постановою від 8 квітня № 467.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Постанову Кабміну .

Головне: Подача через ЦНАП: відтепер заяви на відстрочку (крім заброньованих та спецслужб) подаються через Центри надання адмінпослуг, а не безпосередньо в ТЦК.

відтепер заяви на відстрочку (крім заброньованих та спецслужб) подаються через Центри надання адмінпослуг, а не безпосередньо в ТЦК. Річний контракт для молоді: українці віком 18-25 років можуть служити за контрактом 1 рік, після чого отримують право на звільнення в запас та 12 місяців відстрочки.

українці віком 18-25 років можуть служити за контрактом 1 рік, після чого отримують право на звільнення в запас та 12 місяців відстрочки. Розмежування обов'язків: ТЦК більше не оформлюють відстрочки для посадовців, працівників СБУ, розвідки та осіб, заброньованих органами влади.

ТЦК більше не оформлюють відстрочки для посадовців, працівників СБУ, розвідки та осіб, заброньованих органами влади. Процедура: для оформлення відстрочки після контракту або через ЦНАП необхідно подати заяву, копію паспорта, ІПН та документи, що підтверджують право на звільнення чи відстрочку.

Новий механізм подачі заяв

Відтепер військовозобов'язані (крім заброньованих та працівників спецслужб) мають подавати заяви на відстрочку через ЦНАП. Заява пишеться на ім'я голови комісії ТЦК.

Що вказати: паспортні дані, ідентифікаційний код та підстави для отримання відстрочки.

паспортні дані, ідентифікаційний код та підстави для отримання відстрочки. Мета: розвантаження службовців та зменшення корупційних ризиків.

Короткострокові контракти для молоді

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть добровільно укласти контракт із ЗСУ терміном на один рік. Після його завершення передбачено:

Звільнення у запас.

Відстрочку від призову на 12 місяців. Для її отримання необхідно особисто звернутися до ТЦК із заявою, додавши копію контракту та наказ про звільнення.

Зміна повноважень ТЦК

Уряд виключив з обов'язків територіальних центрів оформлення відстрочок для певних категорій. ТЦК більше не оформлюють відстрочки для: