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Поліція порушила п'ять кримінальних справ проти УПЦ МП

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 15:59
Поліція порушила п'ять кримінальних справ проти УПЦ МП
Фото: порушення карантину в Почаївській лаврі (tp.npu.gov.ua)

Поліція також виписала п'ять адміністративних протоколів

Національна поліція порушила п'ять кримінальних проваджень щодо дій представників Української православної церкви Московського патріархату на Великдень, зокрема через порушення карантину. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк Facebook.

При цьому він додав, що також поліція виписала п'ять адміністративних протоколів.

"19 квітня Великдень. Нацполіція порушила 5 кримінальних проваджень і виписала 5 адмінпротоколів - всі РПЦ в Україні", - повідомив Шкіряк.

Нагадаємо, 19 квітня поліція почала кримінальне провадження з-за порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі (УПЦ МП) в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області.

Крім того, в поліції повідомили, що участь у богослужіннях на Великдень взяли майже 130 тисяч громадян.

Раніше зазначалося, що в разі недотримання карантинних обмежень у період Великодніх свят кількість заражених коронавірусом в Україні може зрости до 10% населення.

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