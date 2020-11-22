Полиция возбудила дело из-за аварии с наблюдателями ОПОРЫ

Полиция расследует дорожно-транспортное происшествие в Запорожской области с участием автомобиля наблюдателей гражданской сети ОПОРА. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
По факту ДТП, которое произошло на автодороге Одесса-Новоазовск, полиция открыла производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Водитель и двое его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас жизни пострадавших наблюдателей ОПОРЫ ничего не грозит.
Напомним, сегодня утром трое наблюдателей ОПОРЫ попали в ДТП в Запорожской области. Пострадавших доставили в Центральную районную поликлинику в городе Приморск.
Также РБК-Украина писало, что вчера во Львовской области столкнулись "Део Ланос" и "ВАЗ-2107". В результате аварии пострадали четверо детей. Виновнику ДТП грозит наказание до 3 лет пребывания за решеткой.
Кроме того, на прошлой неделе в Одесской области столкнулись два микроавтобуса. В результате ДТП двое людей погибли, четверо получили травмы.