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Полиция возбудила дело из-за аварии с наблюдателями ОПОРЫ

Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция расследует дорожно-транспортное происшествие в Запорожской области с участием автомобиля наблюдателей гражданской сети ОПОРА. Предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

По факту ДТП, которое произошло на автодороге Одесса-Новоазовск, полиция открыла производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Водитель и двое его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас жизни пострадавших наблюдателей ОПОРЫ ничего не грозит.

Напомним, сегодня утром трое наблюдателей ОПОРЫ попали в ДТП в Запорожской области. Пострадавших доставили в Центральную районную поликлинику в городе Приморск.

Также РБК-Украина писало, что вчера во Львовской области столкнулись "Део Ланос" и "ВАЗ-2107". В результате аварии пострадали четверо детей. Виновнику ДТП грозит наказание до 3 лет пребывания за решеткой.

Кроме того, на прошлой неделе в Одесской области столкнулись два микроавтобуса. В результате ДТП двое людей погибли, четверо получили травмы.

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