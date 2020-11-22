Поліція порушила справу через аварію із спостерігачами ОПОРИ

Поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду в Запорізькій області за участі автомобіля спостерігачів громадянської мережі ОПОРА. Попередньо, водій автомобіля не впорався з керуванням.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

За фактом ДТП, яка сталася на автодорозі Одеса-Новоазовськ, поліція відкрила провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Водій та двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Наразі життю постраждалих спостерігачів ОПОРИ нічого не загрожує.

Нагадаємо, сьогодні вранці троє спостерігачів ОПОРИ потрапили в ДТП у Запорізькій області. Постраждалих доправили до Центральної районної поліклініки в місті Приморськ.

Також РБК-Україна писало, що вчора у Львівській області зіткнулися "Део Ланос" та "ВАЗ-2107". В результаті аварії постраждали четверо дітей. Винуватцю ДТП загрожує покарання до 3 років перебування за ґратами.

Крім того, минулого тижня в Одеській області зіткнулися два мікроавтобуси. В результаті ДТП двоє людей загинули, четверо отримали травми.