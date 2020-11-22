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Во Львовской области в аварии пострадали четверо детей

Николаевский район, Воскресенье 22 ноября 2020 15:21
Во Львовской области в аварии пострадали четверо детей
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львовской области утром субботы, 21 ноября, столкнулись автомобили "Део Ланос" и "ВАЗ-2107". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре ребенка.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Авария произошла утром на автодороге Николаев-Жидачев-Калуш в одном из сел Николаевского района. Причины столкновения автомобилей пока не установлены, правоохранители проводят расследование.

В результате инцидента дети в возрасте 2, 10, 11 и 14 лет получили телесные повреждения. Пострадали ли в результате аварии водители, полиция не уточняет.

Правоохранители уже возбудили уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, сегодня утром в Запорожской области попал в аварию автомобиль с наблюдателями ОПОРЫ. Причиной ДТП стала непогода.

Кроме того, смертельное ДТП произошло во Львовской области в минувшее воскресенье. В результате аварии погибли два человека.

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