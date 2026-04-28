Поліція викрила канал постачання "нагородних" пістолетів для політиків та пропагандистів РФ

Слідство встановило перелік осіб, які отримували "нагороди". Серед них - лідери держав, російські урядовці та медійні особи.

Зокрема, йдеться про Кім Чен Ина, Башара Асада, Дмитра Медведєва, Сергія Лаврова, Сергія Собяніна, Рамзана Кадирова, Олександра Сидякіна, Володимира Соловйова, Юлію Чичеріну, Стівена Сігала та колаборанта Володимира Сальдо.

Зброя надходила з двох основних джерел - її або викрадали на тимчасово окупованих територіях України, або незаконно ввозили зі Словаччини.

Зокрема, правоохоронці задокументували схему ввезення пістолетів типу "Глок" під патрон Флобера. Після перетину кордону їх переробляли на повноцінну бойову зброю.

Надалі ці пістолети реалізовували криміналітету, передавали незаконним збройним формуванням або використовували для "заохочення" осіб, які не мають права на володіння бойовою зброєю.

Викриття та затримання

Маршрути постачання та учасників організованої групи поліцейські встановили ще у січні цього року. Завдяки співпраці з польськими колегами частину фігурантів - громадян України - затримали на кордоні під час спроби чергового ввезення партії зброї.

У квітні поточного року відбувся другий етап спецоперації "Чорна гільза". Співробітники поліції та військової контррозвідки СБУ провели понад 30 одночасних обшуків у Києві, а також у Київській, Закарпатській та Сумській областях.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 90 одиниць вогнепальної зброї, серед яких автомати, кулемети, снайперські гвинтівки, пістолети та пістолети-кулемети. Окрім цього, виявлено щонайменше сім гранатометів, протитанкові міни ТМ-62М, артилерійські боєприпаси калібру 30 мм, десятки гранат і підривачів.

Фото: проведення обшуків у фігурантів справи (npu.gov.ua)

Також у фігурантів вилучили легкоброньований автомобіль "Тигр".

Арсенал боєприпасів поповнили понад 35 тисяч набоїв різних калібрів, 150 гранатометних пострілів із реактивними двигунами до них, кумулятивні бойові частини та інші вибухові елементи.

Наразі всю зброю вилучено, а обвинувальні акти щодо затриманих осіб передано до суду в Польщі.