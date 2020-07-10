Полиция уточнила число жертв в ДТП в Днепре и задержала подозреваемого

Полиция в Днепре задержала водителя, который совершил смертельную аварию. В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 26-летнего водителя Volkswagen Crafter задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сегодня следователем по согласованию с прокуратурой будет вручено ему уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, водитель двигался в сторону выезда из города и выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик MAN, где и столкнулся с Ford Focus. В результате ДТП двое пассажиров Ford погибли на месте происшествия, а самого водителя этого автомобиля госпитализировали, однако стало известно, что его не удалось спасти.

Водитель Volkswagen Crafter серьезно не пострадал, однако его пассажир получил травмы средней степени тяжести. Обоих для оказания помощи медики забрали в 6 городскую больницу.

Напомним, вчера, 9 июля, в Николаевской области на автодороге Одесса - Николаев произошло столкновение двух автомобилей, а потом пожар, в результате чего один человек погиб.

Кроме того, во Львовской области в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек, их госпитализировали.