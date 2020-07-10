Поліція уточнила кількість жертв у ДТП в Дніпрі та затримала підозрюваного

Поліція у Дніпрі затримала водія, який спричинив смертельну аварію. У випадку доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, 26-річного водія Volkswagen Crafter затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні слідчим за погодженням з прокуратурою буде вручено йому повідомлення про підозру у скоєння злочину передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід.

Раніше повідомлялось, водій рухався в бік виїзду з міста та виїхав на зустрічну смугу, щоб обігнати вантажівку MAN, де і зіштовхнувся із Ford Focus. Внаслідок ДТП двоє пасажирів Ford загинули на місці події, а самого водія цього автомобіля госпіталізували, однак стало відомо, що його не вдалось врятувати.

Водій Volkswagen Crafter серйозно не постраждав, однак його пасажир отримав травми середнього ступеня важкості. Обох для надання допомоги медики забрали в 6 міську лікарню.

Нагадаємо, вчора, 9 липня, в Миколаївській області на автодорозі Одеса - Миколаїв сталося зіткнення двох автомобілів, а потім пожежа, в результаті чого одна людина загинула.

Крім того, у Львівській області в аварії з мікроавтобусом постраждали 11 осіб, їх госпіталізували.