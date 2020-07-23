Полтавский автоугонщик с заложником едет в сторону Киева

Фото: автоугонщик (poltava.to)

Автоугонщика сопровождают полицейские автомобили

В Полтаве автоугонщик, который взял в заложники полковника полиции, едет в сторону Киева. Его сопровождают полицейские автомобили.

Об этом глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил на своем Telegram-канале.

Мужчине дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города.

Отметим, в Полтаве правоохранители возле суда пытались задержать этого мужчину по подозрению в похищении автомобиля. Впрочем, он достал гранату и начал угрожать, что взорвет ее.

После этого автоугонщик взял в заложники работника уголовного розыска. Начались переговоры, в ходе которых он обменял этого полицейского на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна.

Также злоумышленник потребовал автомобиль, который ему предоставили. На нем он уехал за пределы города.

Напомним, в Полтаве введена полицейская спецоперация "Гром", правоохранители продолжают вести переговоры.

РБК-Украина писало, что в Полтаве автоугонщик угрожает взорвать гранату.