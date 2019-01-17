ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Полиция Тернополя проверяет информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства

Новости » Выборы 2019    17.01.2019 - 18:39
Полиция Тернополя проверяет информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В полицию поступили два обращения о возможных нарушениях

Полиция Тернополя проверяет информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечается, правоохранители получили два обращения о возможных нарушениях избирательного законодательства (ч. 3 ст. 59 закона Украины "О выборах президента Украины") во время размещения информации политическими партиями на носителях внешней рекламы в Тернополе.

"По этим сообщениями правоохранители проводят проверку, в случае подтверждения не соблюдения требований виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ст. 212-13 КУоАП", - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают ячейки политических партий, представителей кандидатов на пост президента Украины неуклонно придерживаться избирательного законодательства, в частности, при размещении и распространении печатных агитационных материалов.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала предвыборной кампании, которая стартовала 31 декабря 2018 года, правоохранители уже зафиксировали 47 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Как писало РБК-Украина, на данный момент Центризбирком уже зарегистрировал восемь кандидатов в президенты, а также предоставил разрешение 29 общественным организациям иметь наблюдателей на выборах-2019.

В АП сообщили, когда Порошенко может объявить об участии в выборах Насиров подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Тернопольполициявыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь