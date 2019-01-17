Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В полицию поступили два обращения о возможных нарушениях

Полиция Тернополя проверяет информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечается, правоохранители получили два обращения о возможных нарушениях избирательного законодательства (ч. 3 ст. 59 закона Украины "О выборах президента Украины") во время размещения информации политическими партиями на носителях внешней рекламы в Тернополе.

"По этим сообщениями правоохранители проводят проверку, в случае подтверждения не соблюдения требований виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ст. 212-13 КУоАП", - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают ячейки политических партий, представителей кандидатов на пост президента Украины неуклонно придерживаться избирательного законодательства, в частности, при размещении и распространении печатных агитационных материалов.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала предвыборной кампании, которая стартовала 31 декабря 2018 года, правоохранители уже зафиксировали 47 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Как писало РБК-Украина, на данный момент Центризбирком уже зарегистрировал восемь кандидатов в президенты, а также предоставил разрешение 29 общественным организациям иметь наблюдателей на выборах-2019.