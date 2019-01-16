Выборы-2019: ЦИК зарегистрировал наблюдателей от еще четырех общественных организаций

Фото: ЦИК (РБК-Украина, Виталий Носач)

На данный момент ЦИК уже зарегистрировал наблюдателей от 29 общественных организаций

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сегодня, 16 января 2019 года, в ходе заседания решила предоставить разрешение еще четырем общественным организациям иметь наблюдателей на выборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

Как сообщается, рассмотрев соответствующие ходатайства, ЦИК предоставил разрешение общественным организациям "Адвокат "Правозащитная группа", "Национальная общественная безопасность", "Национальный мониторинг", "Восточноукраинский центр развития местной демократии" иметь официальных наблюдателей во время выборов президента 31 марта 2019 года.

"По состоянию на 16 января 2019 года комиссия предоставила разрешение 29 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 15 января, ЦИК зарегистрировал трех кандидатов в президенты: нардепа Евгения Мураева, Анатолия Гриценко и нардепа Виталия Куприя.

Таким образом, в настоящее время ЦИК уже зарегистрировал 8 кандидатов в президенты. Кроме Мураева, Гриценко и Куприя, кандидатами в президенты официально являются Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Виталий Скоцик и Андрей Садовый.