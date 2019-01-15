ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты

Фото: Евгений Мураев, Анатолий Гриценко и Виталий Куприй (коллаж РБК-Украина)

ЦИК зарегистрировал Куприя, Мураева и Гриценко кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины сегодня, 15 января 2019 года, зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты, которые примут участие в выборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

Как сообщается, ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты нардепа Евгения Мураева (член политической партии "Наши", субъект выдвижения - политическая партия "Наши"), Анатолия Гриценко (член политической партии "Гражданская позиция", субъект выдвижения - политическая партия "Гражданская позиция") и заместителя председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, нардепа Виталия Куприя (беспартийный, самовыдвижение).

"Таким образом, по состоянию на 15 января 2019 комиссия зарегистрировала 8 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева и Анатолия Гриценко", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК уже дважды отказал правозащитнику из Броваров Владимиру Ратушу в регистрации кандидатом в президенты. По информации ЦИК, Ратуш не внес необходимую сумму залога.

Как писало РБК-Украина, около 850 наблюдателей ОБСЕ приедут в Украину во время президентских выборов, запланированных на 31 марта.