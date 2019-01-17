Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До поліції надійшли два звернення про можливі порушення

Поліція Тернополя перевіряє інформацію про можливі порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

Як зазначається, правоохоронці отримали два звернення про можливі порушення виборчого законодавства (ч. 3 ст. 59 закону України "Про вибори президента України") під час розміщення інформації політичними партіями на носіях зовнішньої реклами у Тернополі.

"За цими повідомленнями правоохоронці проводять перевірку, у разі підтвердження не дотримання вимог винних осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 212-13 КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають осередки політичних партій, представників кандидатів на пост президента України неухильно дотримуватися виборчого законодавства, зокрема, при розміщенні та розповсюдженні друкованих агітаційних матеріалів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку передвиборчої кампанії, яка стартувала 31 грудня 2018 року, правоохоронці вже зафіксували 47 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.

Як писало РБК-Україна, наразі Центрвиборчком вже зареєстрував вісім кандидатів в президенти, а також надав дозвіл 29 громадським організаціям мати спостерігачів на виборах-2019.