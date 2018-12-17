Полиция сообщила результаты проверки информации о взрывчатке в домах Харькова

Фото: проверка домов в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Полиция разыскивает анонима, который сообщил о минировании двух жилых домов в Харькове

В ходе проверки информации о минировании двух многоэтажных домов в Харькове, которая поступила утром в понедельник, 17 декабря, полиция взрывчатки не обнаружила. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Отмечается, что в целом эксперты осмотрели почти 16 тысяч "кварратів" помещений и 7,5 тысяч кв. метров прилегающей территории. Из двух зданий по улице Валентиновской правоохранители эвакуированы 104 человек.

"Информация внесена в журнал единого учета Московского отдела полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и лицо, сделавшее ложное сообщение о заминировании", - сообщили в полиции.

Фото: проверка домов в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве сегодня, 17 декабря 2018 года, неизвестные сообщили о заминировании здания Шевченковского районного суда города. Информация поступила в 12:15, после чуого эвакуировали работников и посетителей суда.

Ранее сообщалось, что 6 декабря, в Киеве полиция задержала мужчину, который сообщил о "заминировании" здания Верховной рады Украины.