В Киеве полиция задержала псевдоминера Верховной рады

Фото: задержанный злоумышленник (kyiv.npu.gov.ua)

Мужчина сообщил о "минировании" ВРУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения

В Киеве полиция задержала мужчину, который сообщил о "минировании" здания Верховной рады Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил, что в здании парламента находится взрывчатка. Кроме того, он сообщил правоохранителям, что находится на бульваре Кольцова.

Правоохранители, которые приехали по указанному злоумышленником адресу, обнаружили в квартире мужчину, 1961 года рождения, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ходе осмотра здания парламента никаких взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было. Когда именно произошло событие в полиции не уточняют.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Киеве "минировали" здание Шевченковского райсуда на улице Дегтяревской.

Также сообщалось, что Подольский районный суд Киева приговорил к трем годам тюрьмы с испытательным сроком в полтора года жителя Киева, который предоставил полиции ложную информацию о минировании банка.