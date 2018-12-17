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Поліція повідомила результати перевірки інформації про вибухівку в будинках Харкова

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 15:19
Поліція повідомила результати перевірки інформації про вибухівку в будинках Харкова
Фото: перевірка будинків у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Поліція розшукує аноніма, який повідомив про мінування двох житлових будинків в Харкові

У ході перевірки інформації про мінування двох багатоповерхових будинків у Харкові, яка надійшла зранку у понеділок, 17 грудня, поліція вибухівки не виявила. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Харківської області.

Зазначається, що загалом експерти оглянули майже 16 тисяч "кварратів" приміщень та 7,5 тисяч кв. метрів прилеглої території. Із двох будівель по вулиці Валентинівській правоохоронці евакуйовали 104 людей. 

"Інформація внесена до журналу єдиного обліку Московського відділу поліції. Зараз встановлюються всі обставини події та особа, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування", - повідомили у поліції.

 

Фото: перевірка будинків у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 17 грудня 2018 року, невідомі повідомили про замінування будівлі Шевченківського районного суду міста. Інформація надійшла о 12:15, після чуого було евакуйовано працівників та відвідувачів суду.

Раніше повідомлялося, що 6 грудня, в Києві поліція затримала чоловіка, який повідомив про "замінування" будівлі Верховної ради України.

У Києві замінували будівлю одного з судів У Харкові повідомили про замінування багатоповерхівок
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