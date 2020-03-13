Полиция разоблачила хищения более 2 млн гривен при ремонте в Верховной раде

Следователи Национальной полиции разоблачили хищения более 2 млн гривен государственных средств, которые предназначались для реконструкции систем отопления в админзданиях Верховной рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что подозрение сообщили директору одного из предприятий, который подделал документы и присвоил деньги. При этом помощь в заключении сделки ему оказали некоторые должностные лица аппарата Верховной рады.

"Фигурант в 2016 году присвоил свыше 2 млн гривен государственных средств. Деньги предназначались для реконструкции систем отопления - холодоснабжения и изменения нагревательных приборов в админзданиях Верховной рады Украины", - сообщили в МВД.

Директору предприятия сообщили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса - ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенных группой лиц).

Обвинительный акт уже направлен в суд. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители подозревают руководство Одесского припортового порта подозревают в хищениях более 90 млн гривен. Кроме руководства подозрение также сообщили Ольге Ткаченко - бывшей помощнице и доверенному лицу бизнесмена и бывшего нардепа Александра Грановского.

Также сообщалось, что пять должностных лиц "Киевгорсовета" заподозрили в миллионных растратах на установке систем освещения.